“الجوهرة” جاهز لاستقبال القمة

جدة ـ فرج الشمري | Sunday, 03 September 2017 - 00:00 am

أكملت مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" استعدادها الكامل لمواجهة المنتخبين السعودي والياباني في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، واستقبلت المدينة الرياضية أمس المساعدين الأربعة للمدرب الياباني وحيد خليلوزيتش الذين حضروا أمس للإشراف فعلياً على جاهزية الملعب قبل استقبال المنتخب الياباني غداً الإثنين في التدريب الذي يسبق المباراة، وأبدى المساعدون دهشتهم من المحتويات التي تتمتع بها المدينة الرياضية بداية من الدخول الخارجي وأرضية الملعب والأنظمة التقنية وغرفة الملابس ومناطق الإحماء الداخلية. وتجول المساعدون في المركز الإعلامي والغرف الخاصة وتحدثوا طويلاً مع مسؤولي الملعب لتدوين بعض الطلبات الخاصة والتي يأتي أبرزها الأكل بعد المباراة، حيث طلبوا مطعماً خاصاً بالأكلات اليابانية.

في المقابل يجري مسؤولو ملعب الجوهرة اجتماعات متواصلة قبل موعد المواجهة المرتقبة، وتم تحديد الأسماء المكلفة في المواجهة، وتجهيز القائمة قبل الاجتماع التنسيقي، ويبذل إبراهيم القوبع مدير مدينة الملك عبد الله الرياضية جهوداً كبيرة لإخراج المباراة بالشكل المطلوب.

وكانت أرضية الملعب قد وضعت قبل 3 أشهر من خلال عدد من الحاضنات الموجودة خارج الملعب، وإجراء عمليات الخيط الزراعي والتدفئة تحت الأرض والتي أخرجت الأرضية بهذا الشكل الرائع.