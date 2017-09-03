دعم ولي العهد للرياضيين غير مستغرب

جدة ـ الرياضية | Sunday, 03 September 2017 - 00:00 am

رفع عادل بن محمد عزت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باسمه وأعضاء مجلس إدارته والوسط الرياضي كافة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

ـ حفظه الله ـ على توجيهه الكريم بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره منتخب اليابان، التي تقام بعد غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

وأعرب رئيس الاتحاد، عن خالص شكره وتقديره لولي العهد، على مبادرته غير المستغربة، التي تأتي دعماً منه لمسيرة منتخبنا في الوصول إلى المونديال العالمي، وتقديراً منه للجماهير السعودية ودعمها، مشيراً إلى أن هذا الدعم هو امتداد لاهتمامه الكريم بقطاعي الشباب والرياضة، وبكل ما من شأنه أن يساهم في تحقيق أفضل النتائج والمنجزات للرياضة بشكل عام وكرة القدم خاصة.

وأكد عادل عزت أن للأمير محمد بن سلمان وقفات عديدة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في تذليل كافة العقبات من أجل تقديم عمل مميز يواكب الخطط والرؤى المستقبلية، مبيّناً أن ذلك محل تقدير جميع الرياضيين، ودليلاً على حرصه الكريم لرقي الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في تصريحه، أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم سيتوليان آلية توزيع التذاكر على الجماهير، متمنياً التوفيق للمنتخب في نيل بطاقة التأهل للمونديال وإسعاد جماهير الوطن المحبة لمنتخب بلادها.