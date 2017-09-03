150 يدعمون الساموراي أمام الأخضر

حوار . أحمد اللوقان | Sunday, 03 September 2017 - 00:00 am

تترقب آسيا شرقها وغربها، قمة الصقور مع الساموراي، المنتخبان اللذان سيطرا على الكرة الآسيوية في العقود الثلاثة الماضية، مثل كثير من المباريات الأخيرة، يملك اليابانيون الأفضلية، ولكن لا يمكن تجاهل الروح والرغبة السعودية في الفوز، للانتقال المباشر إلى المونديال، دون النظر إلى الفوارق الفنية بين المنتخبين حاليا.

"الرياضية"، التقت ماسايوكي مياموتو القنصل الياباني في جدة، الذي يجيد التحدث باللغة العربية ويعرف الكثير عن السعودية، من خلال عمله بها قبل ثلاثين عاما مترجماً في سفارتها في الرياض، للحديث عن مباراة المنتخبين المقبلة وعن الحضور الياباني في السعودية، وأبرز الاختلافات بين المجتمعين.

كيف تسير استعدادات القنصلية لاستقبال الوفود الراغبة في حضور المباراة ؟

هذه مسؤولية الاتحاد السعودي لكرة القدم، هناك بعض المشجعين سيحضرون إلى جدة لمشاهدة اللقاء الحاسم قبل يوم أو يومين، وسيستغلون الزيارة للسياحة ولكن هدفهم الرئيسي هو المباراة.

هل لديكم معلومة عن عدد اليابانيين الذي سيحضرون المباراة؟

لا ، ليس لدي علم أكيد، ولكن لاعبينا والإداريين وكامل البعثة سيأتون بطائرة خاصة، وسيؤدون بعض التمارين على ملعب المباراة.

كم عدد أفراد الجالية اليابانية في مدينة جدة؟

هناك حوالي مائة وخمسين مواطنا يابانيا، أما المنطقة الغربية كاملة، ففيها ستمائة وخمسون، وفي السعودية كاملة حوالي الضعف يعني مايقارب الألف ومئتي ياباني، والباقون بين الرياض والمنطقة الشرقية.

هل طلبت الجالية اليابانية منك حضور المباراة؟

هم مهتمون جدا بمشاهدة المباراة أكثر مني، بعضهم مارسوا كرة القدم عند دراستهم ولم نطلب منهم الحضور ولكنهم يرغبون في مشاهدة المباراة من داخل الملعب وسيشترون التذاكر وسنتحدث مع الاتحاد السعودي في هذا الأمر، علما بأن بعضهم اشتراها من اليابان.

كم عدد الذين سيحضرون مع المنتخب؟

الذي أعرفه أن هناك فريق نقل تلفزيوني يابانياً سيحضر لتغطية المباراة والتمارين تابع لهيئة الإذاعة اليابانية وتلفزيون اساهي، ولا أعرف عددهم بالضبط.

هل تقدمت شركات يابانية لرعاية المباراة؟

لا ، هذا الحدث غير حكومي وهو بين الاتحادين الياباني والسعودي لكرة القدم، ونحن لا نتدخل أبدا ولكن نقدم بعض المساعدات للصحفيين الذين يحضرون لتغطية اللقاء.

هل سيؤثر الطقس على المنتخب الياباني؟

بلا شك بلاشك، رغم أن الصيف هذا العام باليابان حار جدا، وربما يكون المنتخب الياباني تعود على المناخ الحار ولكن المناخ السعودي سيؤثر على الحالة الجسمانية والحالة النفسية.

قبل أربعة أشهر أين كنت تعمل ؟

في طوكيو باليابان، وعملت قبلها في عدة دول عربية، كنت قبل ثلاثين عاما سكرتيرا في السفارة اليابانية في الرياض ومن ثم العراق والكويت والأردن وليبيا وموريتانيا.

ما هي أغلب أعمال اليابانيين في المملكة؟

طبعا القنصلية مسؤولة عن المنطقة الغربية ولدينا ثلاثمئة ياباني هنا أي نصف العدد الموجود في الغربية يعملون في شركة بترو رابغ وهو مشروع كبير للبتروكيماويات، وخمسون منهم في مدينة ينبع يعملون في مشروع جديد لشركة يابانية، عموما هم يعملون في الشركات اليابانية، لدينا هنا أكثر من خمس وثلاثين شركة يابانية.

ما هو أكثر شيء يشتكي منه المواطن الياباني في السعودية؟

الطقس والمناخ، ففي المنطقة الغربية ليست فقط الحرارة ولكن الرطوبة عالية، أما الصعوبات ففي كل بلد صعوبات لكن المناخ في الدرجة الأولى وربما قلة المواصلات العامة.

اليابان بلد متطور جدا ماهي الفروقات بينها وبين السعودية ؟

هذا سؤال صعب وكبير، في نفس الوقت يعني هناك فروقات كبيرة وهناك تشابه أيضا بين المجتمعين مثل الارتباط بين أفراد الأسرة، أو حب مسقط الرأس وحب الوطن، وهذا متشابه بين السعوديين واليابانيين ولكن نختلف كظاهرة في وقت العمل، فنحن كيابانيين نعمل من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل يوميا، لأننا للأسف نفتقر للمصادر الطبيعية، الشيء الوحيد الذي نملكه هو القوى البشرية.

متى تعلمت اللغة العربية؟

قبل خمسة وثلاثين عاما في دمشق، عندما كنت أعمل في السفارة اليابانية هناك وتعلمتها من الشارع وليس أكاديميا.

أين وجدت نفسك أكثر في سوريا أم السعودية؟

كلاهما يملكان قدرا كبيرا من الضيافة للغرباء مثلنا كغير مسلمين، ولكن الطريقة تختلف ولا أستطيع أن أقارن.

هل ساعدتك اللغة العربية في عملك وعلاقاتك؟

نعم الحمدلله، ففي السعودية يحترمون الأجنبي الذي يجيد اللغة العربية ولكن بعض البلاد العربية الأخرى حتى لو حدثتهم بالعربية يجيبون بالإنجليزية.

ما هو الموقف الذي لاتنساه من شخصية استغربت إجادتك اللغة؟

أثناء حرب الخليج عام 1990 حضرت إلى السعودية كمترجم لرئيس الوزراء الياباني، وترجمت بينه وبين خادم الحرمين الشريفين آنذاك الملك فهد، وكان ولي العهد الأمير عبدالله موجودا وكذلك الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض، وكنت بجوار الملك فهد وولي العهد وهذه فرصة نادرة لكي أعرف كيف تتحدث الشخصيات السعودية الكبيرة، وكل شخص فيهم لديه أسلوب خاص في الحديث وكانت تجربة نادرة وقيمة.

من تحدث معك منهم رحمهم الله مباشرة؟

هو الملك عبدالله رحمه الله قال لي شكرا على الترجمة وهو لا يتحدث كثيرا ولكن بجمل قصيرة لكنه يختار الكلمة المؤثرة والجذابة وفي نهاية الجلسة شكرني على الترجمة، ومنحني الشعور بسعادة كبيرة.

ماذا عن اهتماماتك الرياضية؟

كنت ألعب الكرة الطائرة في الجامعة، فنحن كيابانيين ندرس الرياضة كمادة في كل المراحل وحتى الجامعية بكثير من الرياضات ونحبها ممارسة ومشاهدة، فهي من خلال التعليم والتربية تلعب دورا كبيرا.

لأي لعبة تميل؟

أحب الكرة الطائرة، اليابانيون يمارسون كل الرياضات التي تلعب في الألعاب الأولمبية، ولكن كرة القاعدة أو البيسبول هي التي تتمتع بشعبية أكثر في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية من حيث الممارسة والمشاهدة، ومنذ عشرين عاماً وكرة القدم ظلت تكتسب الشعبية، والآن ربما كرة القدم هي اللعبة الثانية بعد البيسبول أو في نفس المستوى، فعندما كنا صغاراً ـ أي قبل خمسين عاماـ كنا لا نلعب سوى لعبة البيسبول والآن تبدل الحال وتغير تيار الرياضة وأصبح الكل يلعب كرة قدم.

ما هي نقطة التحول في التغيير الجذري لليابانيين من كرة البيسبول إلى كرة القدم؟

هناك عدة عوامل، ولكن أعتقد أن عالمية كرة القدم ساهمت في تحولها إلى لعبة شعبية في اليابان، قبل ثلاثين عاماً أو عشرين، أنشأت اليابان جمعية كرة القدم للمحترفين، لكن البيسبول منذ بدايتها كانت محترفة ولحقت بها كرة القدم.

ميولك الكروي في اليابان وعالميا؟

لايوجد لي ميول خاص، ومتابع بشكل غير كبير، ليس لدي الوقت للمتابعة، وعالميا أعتقد أن برشلونة الإسباني يأتي في الدرجة الأولى بالعالم.

كيف تعيش سعادة القنصل يوميا في مدينة جدة؟

كنت في الرياض كما ذكرت قبل ثلاثين عاما، لاحظت تغيير المجتمع السعودي كثيرا، أصبح الآن أكثر انفتاحا على العالم الخارجي، وخاصة في جدة ونحن نستمتع بالتسوق، فهنا عدد كبير من المجمعات التجارية والمطاعم من الدرجة الأولى بمافيها اليابانية، وإذا قارنت السعودية بالبلدان العربية التي عملت بها، تجدها متقدمة، من حيث توفر المنتجات الصناعية ونحن مستمتعون حتى بالأكلات العربية، وكنت قبل يومين مع زوجتي في مدائن صالح بالعــــلا ولم يكن هناك سواح ربما بالشتاء أكثر واستمتعنا بالرحلة، وهناك مواقع أخرى تستحق الزيارة بالمنطقة الجنوبية، وأنا سعيد بما أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن المشرووع الجديد تنمية المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، فالسعودية بها مناطق كثيرة تستحق الزيارة وأيضا أنا حزين للحريق الذي نشب في المنطقة التاريخية "البلد"، وأتمنى من الحكومة السعودية أن تصدر التأشيرات السياحية للأجانب بمن فيهم اليابانيون، فهناك أقربائي وأصدقائي يرغبون زيارة السعودية.

ماذا يشد اليابانيين لزيارة السعودية؟

السعودية مازالت عالماً مجهولاً بالنسبة لأغلب اليابانيين، وعدد قليل فقط عندهم خبرة في السعودية، اليابانيون لديهم فضول كبير فتجدهم يزورون كل بلدان العالم كعمل وسياحة ماعدا بعض البلدان العربية بما فيها السعودية.

هل بالإمكان معرفة جدولك اليومي؟

بعد وقت الدوام في أيام الأسبوع أحب البقاء في المنزل وأخرج في الإجازات الأسبوعية، أذهب للتسوق في المجمعات التجارية ولا يمكني تحديد مجمع معين ولكن أحب كل مرة أزور شيئاً جديداً لأني لازلت جديداً في جدة .

أين تجد الأكل المفضل لك كياباني؟

لدينا طباخ محترف في المنزل، لأني أستقبل الضيوف السعوديين والأجانب في منزلي كقنصل عام، ويعتبر هو الأفضل كياباني بجدة أما المطاعم للأسف لم أصادف حتى الآن مطعما جيدا.

ما هي وجبتك المفضلة ؟

السوشي والتمبورا، وهو السمك المقلي، والساشيمي وهو السمك النيء، لأننا كيابانيين نأكل السمك النيء أكثر من المقلي والمشوي، أما الوجبات العربية أحب الكبسة والأرز المقلي الأصفر.

عادة سيئة تتمنى القضاء عليها في السعوددية؟

هناك تشابه بين المجتعين الياباني والسعودي من خلال الترابط الأسري والتواصل بين الناس، ولكن أحيانا السعودي يضع الأولوية برعاية الأسرة والأصدقاء، أكثر من العمل والواجبات، أما اليابانيون فالأولوية لديهم العمل ، وأنا لاأقول هذا غير جيد ولكن هذا فارق.

الشيء الذي وجدته في المجتمع السعودي وتتمنى نقله إلى المجتمع الياباني؟

هي روح الضيافة، اليابانيون أيضا يتمتعون بدرجة عالية من الضيافة، ولكنها لاتصل لدرجة جود العرب أو السعوديين بوجه خصوص، والسعوديون عندما يستقبلون ضيوفهم يتركون أعمالهم ولكن الياباني لايصل لهذه الدرجة، فلدينا العمل أولا والضيافة بعد العمل.

متى تصل السعودية لمستوى تطوركم؟

كل دولة لها مجال في التقدم ومجال في التخلف، ولكل بلد محاسن ومساوئ، وطبيعة اليابان والمملكة تختلف وكذلك المناخ والتضاريس، والتاريخ والثقافة، ولا أعتقد أن اليابان بلد متقدم، ويجب على السعودية اللحاق بها، فالسعودية لها أسلوبها الخاص في التقدم والتحسن والتنمية، وربما من الأفضل للسعوديين أن يفكروا بقليل من التوازن بين شؤونهم الخاصة وعملهم.

هل أطلعت على رؤية السعودية 2030؟

أنا فوجئت بها، السعودية طرحتها بشكل مرئي إلى عامة الناس، الرؤية فيها طموحات كثيرة وشاملة لكل الميادين مثل التسلية والسياحة والترفيه، وأيضا لم يخطر على بالي بكل صراحة أن الحكومة في السعودية تفكر في السياحة والترفيه وهو شيء جديد، حسب تجربتي كان المجتمع السعودي مغلقا ولا يعرف بماذا تفكر الحكومة، الآن كل يوم نرى تعليمات وأوامر وأنظمة جديدة تصدر، فالناس أصبحت تعرف ماذا تريد أن تعمل الحكومة وهذا شيء جيد ولصالح الشعب، والمملكة الآن تسعى إلى زيادة الشفافية مع عامة الناس في السياسة والرؤية والإجراءات.