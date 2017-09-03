قائد أستراليا: سنتأهل إلى مونديال روسيا

الرياضية - رويترز | Sunday, 03 September 2017 - 13:48 pm

يقول مارك ميليجان القائد الثاني لمنتخب استراليا إن فريقه سيتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي سواء بصورة مباشرة أو عن طريق ملحق التصفيات.

وأصبحت فرصة استراليا في التأهل لكأس العالم المقبلة في روسيا في مهب الريح بعد هزيمتها 2-صفر خارج أرضها أمام اليابان الخميس الماضي.

وللحصول على المركز الثاني المؤهل مباشرة للنهائيات تحتاج استراليا للفوز على ضيفتها تايلاند في الجولة الأخيرة من التصفيات الثلاثاء المقبل وأن تتعادل اليابان مع مضيفتها السعودية في جدة أو حتى تفوز عليها في نفس اليوم أيضا.

وستكون أمام استراليا فرصة أخرى للتأهل أيضا إذا احتلت المركز الثالث.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين الآسيويتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين جولة فاصلة ويخوض الفائز منهما مواجهة فاصلة أخرى مع منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (كونكاكاف) على بطاقة الظهور في نهائيات روسيا.

وقال ميليجان الذي وضع شارة القيادة في ظل غياب القائد مايل جديناك "التأهل لنهائيات كأس العالم بصورة متتالية أمر في غاية الأهمية ليس فقط بالنسبة للمنتخب بل للكرة الاسترالية وللدوري الاسترالي الأول وبقية الدرجات".

وأضاف ميليجان "حتى الآن أعتقد وبكل صدق أننا سننطلق مساء الثلاثاء ونقدم أداء جيدا. وسواء أعلن عن تأهلنا لكأس العالم يوم الأربعاء أو تأخر ذلك قليلا فإنه سيحدث".

وأكد ميليجان "بالتأكيد هذا هو السيناريو الأسوأ. لكننا لم نقرع ناقوس الخطر بعد".

ورغم خروج تايلاند من المنافسة فإن فريقها ربما يشكل تحديا قويا لنظيره الاسترالي في ملبورن ولذلك يقول الجناح الاسترالي ماثيو ليكي إنه سيتعين على أصحاب الارض اللعب بسرعة أكبر في هذه المواجهة المصيرية.

وقال ليكي "أهم موضوع تحدثنا عنه بعد مباراة اليابان كان البطء في حركة الكرة لدينا.. وهو ما مكنهم من التصدي لكل محاولاتنا.

وأضاف "في هذه المرة (أمام تايلاند) سنكون بحاجة للتهديف وربما للمخاطرة بعض الشيء مع اقتراب النهاية".