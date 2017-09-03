باوزا يريح "عموري" عن مواجهة العراق

الرياضية - الألمانية | Sunday, 03 September 2017 - 18:26 pm

غادرت بعثة المنتخب الإماراتي مطار دبي ظهر اليوم الأحد متوجهه إلى العاصمة الأردنية عمان لمواجهة المنتخب العراقي بعد غد الثلاثاء على ملعب عمان الدولي ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.



وتسود حالة من التفاؤل والحماس صفوف المنتخب الإماراتي، بعد الفوز في المباراة الماضية على السعودية بهدفين لهدف على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



وتضم البعثة 25 لاعباً هم ماجد ناصر، عبدالعزيز هيكل، وليد عباس، حبيب الفردان، محمد مرزوق (شباب الأهلي دبي) خالد عيسى، محمد عبدالرحمن، محمد أحمد، أحمد برمان، مهند العنزي، خالد عبدالرحمن (العين) محمد فوزي، فارس جمعة، أحمد خليل، أحمد العطاس (الجزيرة) إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري، أحمد راشد، طارق الخديم، محمد عبدالباسط (الوحدة) سالم صالح، طارق أحمد، أحمد شامبيه (النصر) سهيل النوبي (بني ياس).



وأدى منتخب الإمارات أمس السبت حصة تدريبية على ملعب اتحاد الكرة بدبي بحضور مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة.



والتقى رئيس الاتحاد بأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وأشاد بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة السعودية متمنياً التوفيق أمام المنتخب العراقي.



ويفتقد منتخب الإمارات مجموعة من اللاعبين هم الهداف علي مبخوت والظهير الأيسر محمود خميس ولاعب الوسط خميس إسماعيل بداعي الإيقاف إلى جانب صانع الألعاب عمرعبدالرحمن والحارس علي خصيف والمدافع إسماعيل أحمد للإصابة.



وقرر الأرجنتيني إدجاردو باوزا المدير الفني للإمارات ضم مهاجم الجزيرة أحمد العطاس والظهير الأيسر لفريق العين خالد عبدالرحمن لتعويض تلك الغيابات.