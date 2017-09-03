البريك يظهر في الهلال بعد استبعاده من الأخضر

الرياض - الرياضية | Sunday, 03 September 2017 - 20:17 pm

استبعد الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد محمد البريك المدافع الأيمن في المنتخب من معسكر المنتخب بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي، الذي بيّن عدم جاهزيته لمواجهة منتخب اليابان الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات التصفيات القارية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، نظراً إلى حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لفترة أطول.​



وظهر المدافع العائد من معسكر الأخضر السعودي في جدة، مساء اليوم في مقر ناديه الهلال للتأكد من موضع إصابته مع الجهاز الطبي في النادي الأزرق.