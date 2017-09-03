"الجمل التكتيكية" ترفع من جاهزية الأخضر لمواجهة اليابان

جدة- الرياضية | Sunday, 03 September 2017 - 21:03 pm

يعقد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المدير الفني للمنتخب السعودي، مؤتمراً صحافياً الساعة الـ30: 6 مساء يوم غدٍ في قاعة المؤتمرات الصحافية في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك للحديث عن مباراة الأخضر المرتقبة أمام المنتخب الياباني التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، في ختام مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأل العالم 2018م في روسيا.



على صعيد الميداني، واصل لاعبو الأخضر مساء اليوم الأحد، برنامجهم التدريبي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، تلاها تمرين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير المتنوع ليجري، بعدها بيرت فان مارفيك المدير الفني للأخضر، مناورة على كامل مساحة الملعب طبق من خلالها عدد من الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بالتسديد على المرمى من مسافات متنوعة.