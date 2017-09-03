في النصر.. حفل معايدة وغياب جيبور

الرياض - الرياضية | Sunday, 03 September 2017 - 22:40 pm

تقرر أن يصل إلى الرياض ظهر غدا الأثنين الليبري جيبور محترف النصر، بعد أن تعذر وصوله اليوم الأحد بسبب ظروف الطيران، فيما استأنف الفريق الأصفر اليوم تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله )، وخصص ريكاردو غوميز مدرب الفريق، جزء كبير من التدريب للجوانب اللياقية، حيث بدأ التدريب باجتماع مع اللاعبين قدم فيه لهم التهنئة بعيد الأضحى وبين لهم برنامجه للأيام التي تسبق اللقاء الودي الذي يجمع النصر بالقادسية الخميس القادم، تلا ذلك جري بسرعات متدرجة لمدة ثمانين دقيقة بعدها أجرى لهم مناورة كروية على نصف الملعب لمدة نصف ساعة واختتم التدريب بتمارين إطالة.



من جهة أخرى تواجد أحمد الفريدي في العيادة الطبية ثم خضع لتمارين بالملعب تحت إشراف الجهاز الطبي، في حين اكتفى ابراهيم غالب بتمارين تقوية بصالة الحديد، فيما خضع عبدالله مادو لراحة طبية تمتد لأسبوعين بعد العملية الجراحية التي اجريت له، في الوقت الذي يتواجد خالد الغامدي بالمشاعر المقدسة حيث يؤدي مناسك الحج، ومحمد فوزير مع منتخب بلاده.



وبعد نهاية التدريب أقامة الإدارة العامة لكرة القدم حفل معايدة شارك فيه الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين.