كنو يستقبل الاتفاقيين في مقر الهلال

الرياض - الرياضية | Sunday, 03 September 2017 - 22:58 pm

دعا الصربي ميودراغ يسيتش مدرب فريق الاتفاق، لاعبي فريقه إلى استنهاض روحهم المعنوية مع اقتراب عودة دوري المحترفين السعودي للإستئناف مجدداً بعد فترة التوقف، مشدداً على أن البداية المميزة للفريق في الجولتيين الأولى كانت نتيجة للانضباط الفني والاحترافي والروح العالية التي كان عليها الفريق بشكل عام.



وطالب يسيتش في كلمة وجهها للاعبين قبل انطلاق التدريب الذي أداه الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الهلال بأن يوصلوا مستوياتهم المميزة وأن يربطوا ذلك بعزيمة وإصرار على تقديم نتائج إيجابية بدءاً من الجولة المقبلة التي سيواجه فيها الفريق نظيره القادسية يوم 14 سبتمبر الجاري.



ويلتقي الاتفاق والهلال غداً الاثنين في مباراة ودية على ملعب الأخير وهي المباراة الأخيرة للفريق خلال فترة التوقف حيث خاض مباراتين سابقتين أمام التعاون وهجر.



وعلى الصعيد الميداني، أدى الفريق الاتفاقي تدريبه بحضور جميع اللاعبين باستثناء المدافع العراقي أحمد إبراهيم الذي يتواجد مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى الرباعي لاعبي الوسط يحيى عتين وحسن الحبيب، والمدافعين عمر السنين ومحمد الزبيدي الذين واصلوا تدريباتهم الفنية على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق تحت إشراف الجهاز الفني ضمن برنامجهم التأهيلي الذي يخضعون له منذ إصابتهم خلال معسكر الفريق في تركيا.