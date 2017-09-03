اليابانيون يرفعون شعار العزلة

جدة ـ فرج الشمري | Monday, 04 September 2017 - 00:00 am

اتفق نافل عرب، وعبد الله الشهري، المترجمان اللذان تم تخصيصهما من الاتحاد السعودي لكرة القدم مرافقين للمنتخب الياباني على أن الدقة والالتزام كانا الشعار الأكبر الذي تميز به المنتخب الياباني في اليومين الماضيين، وأنهم لا يقبلون التأخير مهما كلف الأمر.



عرب: التأخير ممنوع

وقال لـ "الرياضية" عرب: "الاتحاد الياباني يضع المواعيد منذ وقت مبكر ويلتزم بها تماماً ويرفض التأخير حتى لو ثوان معدودة".

وأضاف: "دليل حرصهم على كل شيء هو زيارتهم لملعب الجوهرة أكثر من مرة، حيث كانت الأولى لمشاهدة الملعــب وغـــرف الملابس وتدوين بعض الطلبات، وفي زيارات أخرى للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ كل ما طلبوه".



تقاليد خاصة

من جانبه، أوضح الشهري أن اليابانيين لديهم عادات وتقاليد خاصة ويلتزمون بها حتى في سفرهم خارج بلدهم، وقال الشهري: "العزلة هي السمة المعروفة عن الشعب الياباني وتكون معهم حتى في رحلاتهم وربما ستجد صعوبة كبيرة في صداقتك معهم حيث إن التواصل لديهم صعب للغاية".

وعن كيفية تعلمهم اللغة اليابانية قال الشهري: "الألعاب الإلكترونية وأفلام الكرتون في طفولتي كانت سبباً مباشراً لتعلم اللغة اليابانية، وبعدها وتحديداً في المرحلة الثانوية تعلمت اللغة اليابانية عن طريق اليوتيوب، وفي الجامعة اخترت قسم العلوم ولكن ذلك لم يمنعني من الاستمرار في تعلم اللغة اليابانية، حيث كنت أزور زملائي الطلاب في قسم اللغات في المساء وأجلس معهم لساعات طويلة حتى أتقنت اللغة اليابانية وعملت في شركة خاصة لمدة ثلاث سنوات وخدمتني كثيراً".

أما عرب فأوضح أنه تعلم اللغة اليابانية في جامعة الملك سعود، وقال: "لم يكن بالقاعة حينها سوى 7 طلاب، فالإقبال لم يكن جيداً في تلك الفترة، حيث تخرج معي فقط طالب آخر وسافرت ضمن بعثة إلى اليابان وحصلت على الماجستير من هناك في إدارة الأعمال". وأضاف عرب: " أعمل الآن مترجماً في الاتحاد السعودي وأتابع كل ما يخص اليابانيين من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع وأشجع فريق جامبا أوساكا الياباني وهو فريقي المفضل في دوري أبطال آسيا".