منشور دخول الجماهير يسيطر على وسائل التواصل

مازن العسرج | Monday, 04 September 2017 - 00:00 am

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن آلية دخول الجماهير الرياضية لمواجهة منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره الياباني، التي ستقام مساء غد الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 م.

وسيكون موعد فتح البوابات عند الساعة الرابعة عصراً والدخول عبر المدرجات الموحدة عبر البوابات الخارجية "3,4,5,6 " والداخلية " 2,3,4,5,6 "، فيما سيكون دخول الجماهير اليابانية عبر البوابة الخارجية رقم "3 " والداخلية رقم "1".

وبين اتحاد القدم في التصميم الذي نشره أمس وتم تداوله على نطاق واسع بين الجماهير، عن كيفية الوصول إلى مقاعد الدرجتين الذهبية والفضية التي ستكون من خلال البوابة رقم 2 للبوابات الخارجية والداخلية رقم 1,2 للفئة الذهبية.