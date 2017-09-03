لاعبو الأخضر يصرحون عبر حساباتهم الشخصية

مازن العسرج | Monday, 04 September 2017 - 00:00 am

على الرغم من فرض الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم أنظمة صارمة على لاعبي الأخضر بالابتعاد عن وسائل الإعلام والتركيز على مواجهة المنتخب غداً الثلاثاء أمام اليابان الحاسمة، إلا أن لاعبي الأخضر لم يتجاهلوا متابعيهم في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واكتفى ناصر الشمراني مهاجم المنتخب بإرفاق صورة له مع زميله في المنتخب والنادي عبدالله الزوري أثناء تدريبات المنتخب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما أرفق سلمان المؤشر صورة له تجمعه مع الثنائي نواف العابد وعبدالمجيد الرويلي في حديث باسم يجمعهم على دكة البدلاء في مقر ملعب التدريب.

ولم ينس الحارس عبدالله المعيوف تقديم التهنئة لمتابعيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهو نفس الحال الذي قام به المدافع عبدالله الزوري .