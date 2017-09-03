سناب اتحاد القدم حاضر

مازن العسرج | Monday, 04 September 2017 - 00:00 am

يسجل الحساب الخاص بالاتحاد السعودي لكرة القدم حضوره خلال معسكر المنتخب الأول لكرة القدم في مدينة جدة، استعداداً لملاقاة منتخب اليابان غداً الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 م، ويرصد القائمون على المنتخب تحركات اللاعبين وتدريبات المنتخب التي تلقى قبولاً كبيراً من اللاعبين الذين لا يتوقفون على إطلاق الضحكات وإظهار الروح المعنوية العالية قبل موقعة الأخضر الحاسمة أمام اليابان.

يشار إلى أن عادل عزت رئيس اتحاد القدم أعلن عن تدشين الحساب الذي يهتم بتغطية أخبار اتحاد القدم والمنتخبات الوطنية قبل أسبوعين من الآن.