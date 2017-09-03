200 إعلامي يرصدون مواجهة “الجوهرة”

مازن العسرج | Monday, 04 September 2017 - 00:00 am

تلقى المركز الإعلامي في الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب إصدار 115 بطاقة إعلامية للإعلاميين اليابانيين من قبل الاتحاد الياباني لكرة القدم وذلك لتغطية مواجهة منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره الياباني التي ستقام مساء غد الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 م.

وأوضح لـ"الرياضية" فيصل الطويهر مدير المركز الإعلامي في اتحاد القدم قائلاً: أبغلنا الاتحاد الياباني بتوفير 25 مقعداً للإعلاميين اليابانيين فقط في المقاعد المخصصة للإعلاميين في ملعب المباراة، مشيراً إلى أن المقاعد تتسع لـ88 شخصاً وبالتالي رأينا أن الإعلاميين السعوديين هم الأحق بالحصول على النسبة الأكبر من المقاعد.

وعن تحضيراتهم للمباراة قال الطويهر: أصدرنا أكثر من 200 بطاقة إعلامية للإعلاميين الراغبين في تغطية المباراة ما بين محررين ومصورين، كما سيتم توفير مترجمين سعوديين للغة اليابانية يتواجدان في المركز الإعلامي لإرشاد اليابانيين عن أي معلومات يرغبون في الحصول عليها، إضافة إلى تواجده في مداخل مدرجات الجماهير في حال رغبة الجماهير في الحصول على أي معلومة، رغم وضعنا لعدد من اللوحات الإرشادية باللغة اليابانية في المدرجات والمركز الإعلامية.