الضويحي.. تغطية مختلفة

| Monday, 04 September 2017 - 02:16 am

لا يكتفــــي يزيـــد الضويحي مصور منتخب السعوديــة الأول لكـــرة القدم بتزويــد وسائـــل الإعلام بالصور الخاصة لتدريبات المنتخــب الأول عبر كاميرته الخاصة.

ويظهـــر الضويحــي بشكل مميز عبر حســابه الشخصـــي في موقــع التواصـــل الاجتماعـــي سناب شات، حيث يحرص الضويحي على رصد تحركات لاعبي المنتخب أثناء خروجهم من الفندق ونزولهـم مــن الحافلــة إضافــة إلى الكواليــس الخاصة باللاعبين قبل انطلاق تدريباتهم التي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويحظى مصور المنتخب بعلاقة مميزة مع لاعبي المنتخب، حيث يتبادل لاعبو المنتخب الحديث معه وكذا الابتسامات، في إشارة إلى العلاقة المميزة التي تجمعه بهم.