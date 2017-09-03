شكرا محمد بن سلمان

| Monday, 04 September 2017 - 00:00 am

تفاعل مغردون مع بادرة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفـــاع، بشـــراء تذاكـر مواجهــة منتخــــب السعوديــــة الأول لكرة القدم الحاسمــة أمــام نظيــره اليابانـي مساء غد الثلاثاء على ملعب مدينة الملــك عبــدالله الرياضية بجـدة، ضمن التصفيات الآسيويـــــــة المؤهلــــــة إلــى مونديال روسيا 2018 م.

وتشاركـت الجماهيـــر الرياضية مع الإعلاميين والفنانين ومسؤولي الأندية في توجيه الشكر للأمير محمد بن سلمان على بادرته، وذلك عبر هاشتاق باسم #شكراً_محمد_بن_سلمان، مؤكدين أنها تجسد الدور الحقيقي للرعاية الكريمة من ولي العهد وحرصه الدائم تجاه الرياضيين ولما تمثله مواجهة اليابان من أهمية في مسيرة الأخضر نحو الوصول إلى المونديال العالمي للمرة الخامسة في تاريخه.

وأكد الممثل فايز المالكي في تغريدة له قال فيها: ولي العهد يوجه بشـــراء تذاكـــر مواجهة الأخضر مع اليابان ودخول الجماهير مجاناً، مرفقاً صورة للأمير محمد بن سلمان، وأشار فهد المشيقح نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر في تغريدة بقوله: رسالتكم وصلت.. ستكون الجماهير في الموعد بإذن الله.

وقال مغرد : الدعم جاء من ثاني أكبر شخصية في الدولة، نتمنى من اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم وإهداء التأهل لولي العهد وللشعب السعودي، فيما طالبت مغردة أخرى في تغريدة لها من الجماهير الرياضيـــة أن يكملـــوا هذا الدعم من خلال ملء مدرجات ملعب الجوهرة وأن تكتمل الفرحة بالتأهل بإذن الله.