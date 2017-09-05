الأسطا يوقع للنصر موسمين

الرياض ـ خالد رشيد | Tuesday, 05 September 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة نادي النصر أمس إجراءات التعاقد مع عبدالله الأسطا لاعب فريق الشباب السابق لمدة موسمين بعد موافقة البرازيلي جوميز مدرب الفريق على انضمامه إلى الفريق، وبحضور الإداري طلال النجار.

وكانت الإدارة النصراوية قريبة من التعاقد مع الأسطا قبل بداية الموسم الحالي بعقد يمتد لثلاثة مواسم واشترطت حصوله على مخالصة مالية من نادية الشباب، وهو الأمر الذي لم يحدث في ذلك الوقت.

وعبر عبد الله الأسطا عن سعادته بالتوقيع للنصر واعداً جماهيره بتقديم المستويات التي تنال إعجابهم وإعجاب الجهازين الفني والإداري. وشارك الأسطا أمس في تدريبات فريقه الجماعية ومن المنتظر أن يشارك في المباراة الودية المقبلة أمام القادسية الخميس المقبل.