900 تذكرة لـ"الهيئة العامة" والاتحاد

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 05 September 2017 - 00:00 am

توزعت تذاكر المنصتين الذهبية والفضية لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، الذي يحتضن مباراة المنتخبين السعودي والياباني اليوم بين عدة جهات لتوزيعها كدعوات خاصة للضيوف.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد استلمت ما يقارب 500 تذكرة من الفئتين، فيما نال أعضاء المنتخب السعودي من إداريين ولاعبين ما يقارب 400 تذكرة لتوزيعها على بعض ذويهم وأصدقائهم.

فيما حصل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي على أكثر من 400 تذكرة، فيما كان نصيب صلة الشركة المشغلة نحو 340 تذكرة، في وقت طلب الاتحاد الآسيوي عدد 50 تذكرة ذهبية فقط.