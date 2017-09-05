عزت يطالب الإعلام بالدعم
جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 05 September 2017 - 00:00 am
طالب عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وسائل الإعلام السعودية بدعم المنتخب الأول خلال مواجهته اليوم أمام نظيره الياباني في الجولة الأخيرة من التصفيــات الآسيويــــة المؤهلـة إلى مونديـــال روسيا 2018 م.
وأوضـــــــــح لـ" الرياضيــــة" عزت قائلاً: "أطالب وسائل الإعلام بالوقوف خلف المنتخب في مباراته الحاسمة اليوم أمام المنتخــب اليابانـــي ودعمه حتى يتحقق الحلم السعودي ببلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، متمنياً للأخضر تحقيق نتيجة إيجابية تؤكد بلوغ الأخضر للمونديال".