فرض المنتخب الياباني نفسه عملاقاً للقارة الآسيوية منذ التسعينيات، فهو تُوّج بأول ألقابه القارية على أرضه عام 1992 بعد فوزه على الأخضر السعودي في المباراة النهائية، قبل أن ينجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة عا