الجيران.. ترقب قبل المعركة

جدة ـ فرج الشمري | Tuesday, 05 September 2017 - 00:00 am

أمتار قليلة هي المسافة التي تفصل بين مقري معسكري المنتخبين السعودي واليابان في مدينة جدة، إذ يحتضن فندق الهيلتون المنتخب السعودي، بينما يوجد المنتخب الياباني في فندق سوفتيل.

وسهل قرب المسافة بين الفندقين من عمل منسقي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة والجماهير التي زاد عددها في معسكر الأخضر السعودي، وقليل منهم في الجانب الياباني الذين بحثوا عن النجم هوندا لاعب ميلان الإيطالي السابق.