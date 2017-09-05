الأخضر “قدها وقدود”.. ولا نخشى إلا السرعة

حوار . فرج الشمري | Tuesday, 05 September 2017 - 00:00 am

قبل المواجهة المرتقبة مع اليابان بساعات، وعلى الرغم من المنع المشدد حول معسكر المنتخــب السعــودي الأول لكــرة القــدم، استطاعت "الرياضية" أن تحصل على حديث من طارق كيال المشرف العام على الأخضر السعودي حـــول كل التفاصيل التي تسبـق مواجهـــة المنتخب الياباني.

كيال كشف عن نسبة التفاؤل التي تحيط به، وبالمدرب الهولندي فان مارفيك، وعمّا دار بينه وبين اللاعبين، وكذلك الأسباب التي أدت إلى الخسارة أمام المنتخب الإماراتي الأسبوع الماضي في العين، كما كشف عن الأسباب حول انضمام اللاعب سعيد المولد والإبعاد المتأخر للاعب محمد البريك.. وأشياء أخرى في الحوار التالي:

ـ اليوم الأخضر أمامه مواجهة مع المنتخب الياباني هي الأصعب خلال السنوات الأخيرة.. كيف تراها؟

هي بلاشك صعبة جداً خاصة أنها مع واحد من أفضل منتخبات القارة الآسيوية، ولكن على الطرف الآخر الأخضر السعودي جاهز، ومتحمس لهذه المواجهة وبإذن لله سيكون النصر لأبطالنا وسنحتفل في أجمل ليلة.

ـ بصراحة كم نسبة التفاؤل بالفوز التي يشعر بها طارق كيال قبل المواجهة بساعات؟

صدقني نسبة التفاؤل 100 في المئة، وبإذن لله يصدق هذا التفاؤل ونكون مع الأبطال في مونديال روسيا؟

ـ على ماذا اعتمدت في النسبة الكاملة لتفاؤلك بتجاوز "الساموراري".. أنت تواجه منتخباً صعباً؟

قلت لك إنه من أفضل المنتخبات، ولكن لدي نجوم أثق بهم تماماً لتجاوز اليابان والانتصار عليهم وتحقيق التأهل والإنجاز الذي ينتظره السعوديون.

ـ هل دار حديث بينك وبين اللاعبين؟

أكيد هناك أحاديث وأشياء بيني وبين اللاعبين، ولكن لن أستطيع كشفها للإعلام سأقولها بعد المباراة مباشرة.

ـ هل وعدوك بالفوز؟

وعدوني بالفوز والتأهل وإسعاد الجماهير التي ستحضر المواجهة الليلة.

ـ وماذا عن الهولندي فان مارفيك هل لديه نفس نسبة التفاؤل؟

هو متفائل أيضاً ويبحث عن الفوز والتأهل إلى كأس العالم، هو مدرب عالمي ولا يرضى أبداً بالخسارة، وبإذن الله سنفرح جميعاً.

ـ مباراة أستراليا وتايلاند والتي تسبق مواجهة السعودية واليابان بساعات.. هل لو حدث وفازت أستراليا بنتيجة كبيرة ستؤثر على معنويات اللاعبين وحتى الجماهير بالحضور؟

ـ نتمنى أن تكون نتيجة مباراة أستراليا وتايلاند في صالحنا، وإن حدث العكس نحن نملك فرصة كبيرة في لعب الملحق، وما أتمناه أن يكون الجمهور حاضراً بقوة في مدرجات الجوهرة لأنهم الدعم الحقيقي للمنتخب، واللاعبون يتمنون أن يشاهدوا مدرجات الملعب ممتلئة بالكامل.

ـ هل تتوقع أن تؤثر نتيجة مواجهة أستراليا وتايلاند على الحضور الجماهيري؟

أتمنى ألا يحدث ذلك، نحن تعودنا على مر السنوات أن يكون الجمهور حاضراً حتى في أصعب اللحظات ويكون طوال 90 دقيقة يردد الأهازيج ويهتف للاعبين الذين يحتاجون هذه الوقفة الكبيرة. وأنا هنا أستغل هذا المكان لأقدم شكري نيابة عن لاعبي المنتخب السعودي والجهاز الفني لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي فتح المدرجات بالكامل وبإذن لله لن نخيب ظنه ونهدي له التأهل كأجمل هدية.

ـ قبل مباراة اليوم ما الذي يخيفك في المنتخب الياباني ؟

لاعبو النتخب الياباني يتميزون بالسرعة العالية، ولكن هناك خطة محكمة من فان مارفيك بإيقاف كل مفاتيح التفوق للخصم.

ـ لكن المنتخب الياباني ضمن التأهل إلى كأس العالم.. هذا السبب ألا يريحكم كثيراً بتحقيق الفوز؟

بالعكس هذا أحد الأسباب التي تقلقنا قبل مباراة اليوم، فالمنتخب الياباني سيلعب مرتاحاً وبعيداً عن الضغوط ولكن هذا لن يمنعنا بإذن لله تعالى من الفوز.

ـ لنعود إلى الوراء قليلاً.. في مواجهة الأخضر الماضية مع المنتخب الإماراتي لم يتوقع أحد الخسارة.. ما الذي حدث بالضبط؟

لا أعرف ما الذي حصل للاعبين في تلك المباراة، حيث لم يقدموا طوال 90 دقيقة ما يشفع لهم بالفوز.. شيء غريب جداً ما حدث في الملعب ولكن اللاعبين قادرون على تعويض ما حدث في مواجهة اليوم ضد اليابان وألا نتحسر على خسارة الإمارات.

ـ تم استبعاد محمد البريك الظهير الأيمن بسبب الإصابة.. هل غيابه مؤثر؟

تمنينا مشاركة البريك ووجوده مع القائمة الأساسية، لكن البديل الجاهز موجود وأتمنى للبريك السلامة والعودة لفريقه متعافياً من الإصابة.

ـ البريك كان يشكو من الإصابة من قبل مباراة الإمارات.. لماذا لم يتم استبعاده ؟

كانت هناك محاولات من الجهاز الطبي لتجهيزه وعملنا عدة اختبارات ولكن للأسف لم يزل الألم وقررنا استبعاده وضم اللاعب سعيد المولد.

ـ كيف ترى انضمام سعيد المولد.. وهل سيكون أسياسياً في مباراة اليوم؟

إضافة مميزة ستدعمنا في الجهة اليمنى، ولكن أمر مشاركته أساسياً في المباراة يعود إلى بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الذي يملك القرار الأخير.

ـ قبل صافرة الحكم .. كلماتك الأخيرة لمن توجهها؟

رسالتي فقط إلى الجمهور.. أتمنى أن أشاهد ملعب الجوهرة مليئاً بالكامل ولا يتركوا مقعداً فارغاً ويتركوا كل ما في الملعب للاعبين الذين هم "قدها وقدود"، وسيجلبون للوطن أغلى فوز وأجمل تأهل.