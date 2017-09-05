اجتماع خماسي يناقش تنظيم “الحاسمة”

جدة ـ أحمد اللوقان | Tuesday, 05 September 2017 - 00:00 am

عقد أمس الإثنين الاجتماع التنظيمي للمباراة الحاسمة بين المنتخبين السعودي والياباني، وذلك في صالة اجتماعات فندق الهيلتون برئاسة الدكتور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبحضور عادل البطي الأمين العام، وعبدالإله مؤمنة عضو الاتحاد السعودي والمشرف على تنظيم المباراة، ومندوبي شركة صلة، وممثلي الجهات الأمنية المسؤولة عن تنظيم المباراة.

وتم خلال الاجتماع الذي استغرق وقتاً طويلاً الاتفاق على كل الأمور المتعلقة بالمباراة.