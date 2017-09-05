المولد يستحق المشاركة أساسيا

جدة ـ فرج الشمري | Tuesday, 05 September 2017 - 00:00 am

رفض الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم الحديث عن مباراة اليوم التي تجمع المنتخبين السعودي والياباني في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا. واكتفى المدرب الأوكراني بقوله "إنها ستكون مباراة ممتعة ومثيرة بين الطرفين"، واستدرك: "ما أتمناه حقا أن أرى اللاعب سعيد المولد ضمن التشكيلة الأسياسية لأنه لاعب يملك الأداء الهجومي والدفاعي، وسعادتي كبيرة باستدعائه إلى صفوف المنتخب السعودي".