تايلاند تقدم نتيجة إيجابية للأخضر قبل موقعة اليابان

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 05 September 2017 - 15:15 pm

حقق المنتخب الأسترالي انتصارا صعبا على ضيفه التايلندي وتغلب عليه 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا.



ورفع المنتخب الأسترالي رصيده بذلك إلى 19 نقطة لينتزع المركز الثاني من السعودية (16 نقطة) ، خلف منتخب اليابان الذي تأهل بالفعل ، بينما تجمد رصيد تايلاند عند نقطتين في المركز السادس الأخير.



وجاء انتصار أستراليا بفارق هدف واحد ليلقي بذلك "كرة التأهل للمونديال" في ملعب المنتخب السعودي ، الذي يمكنه انتزاع بطاقة التأهل الثانية من المجموعة من خلال الفوز بأي نتيجة على ضيفه الياباني في المباراة المقررة في وقت لاحق اليوم ، حيث تتفوق السعودية على أستراليا بفارق الأهداف.



وجاء فوز المنتخب الأسترالي اليوم ليقضي نهائيا على الفرصة الحسابية الضئيلة التي كانت متاحة أمام منتخب الإمارات للتأهل المباشر ، وباتت أمال الإمارات تقتصر فقط على إمكانية إحراز المركز الثالث وخوض الملحق الآسيوي الفاصل.



وكان المنتخب الأسترالي الأفضل من حيث السيطرة والضغط الهجومي على مدار شوطي اللقاء وكان بمقدوره الفوز بعدد أكبر من الأهداف لولا التكتل الدفاعي لمنتخب تايلاند.



وظل التعادل السلبي قائما طوال 68 دقيقة ثم افتتح تومي يوريتش التسجيل لأستراليا في الدقيقة 69 عندما تلقى كرة عالية من آرون موي ووجهها بلمسة مهارية برأسه إلى داخل الشباك.



ووجه المنتخب التايلندي صدمة قوية لمضيفه الأسترالي وجماهيره عندما تعادل في الدقيقة 82 عن طريق بوكلاو أنان ، لكن أصحاب الأرض تمسكوا بأمل الفوز الذي تحقق بالفعل عن طريق ماثيو ليكي الذي سجل هدف الفوز 2 / 1 لأستراليا في الدقيقة 86 .