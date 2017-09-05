اتحاد القدم: مراسل bein القطرية تعمد المخالفة عدة مرات واستفزاز المنظمين

جدة - الرياضية | Tuesday, 05 September 2017 - 21:41 pm

أصدر اتحاد القدم السعودي اليوم الثلاثاء بياناً إعلامياً أوضح من خلاله عدم منع أي إعلامي من تغطية مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الياباني على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة



وجاء نص اتحاد الكرة السعودي:" يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الايضاح أنه لم يتم استبعاد أي إعلامي من تغطية مباراة المنتخبين السعودي والياباني على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة، وأن ما نشر من مزاعم مغلوطة حول منع مراسل قنوات bein لا أساس لها من الصحة إذ أن المراسل تعمد لأكثر من مرة التواجد في أماكن غير مسموح له بها رغم التنبيه عليه بل انه تعمد استفزاز المنظمين وعدم احترامهم مع الإصرار على تكرار مخالفاته

الأمر الذي تطلب اتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها".



وتابع الاتحاد السعودي بيانه قائلاً:" يؤكد الاتحاد الالتزام بالأنظمة واللوائح ومن بينها ما يتعلق بالتنظيم الإعلامي والتعاون مع وسائل الإعلام ومنسوبيها بما يخدم الأهداف المرجوة، كما أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما بدر من مراسل القناة من تصرفات غير مسؤولة".