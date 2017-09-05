الصقور الخضر يعبرون إلى مونديال روسيا

جدة - الرياضية | Tuesday, 05 September 2017 - 22:37 pm

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2006، بعد فوزه على ضيفه الياباني 1- صفر الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) في ختام مباريات الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا الى مونديال 2018.



وسجل للسعودية البديل فهد المولد (63)، ليرفع المنتخب الأخضر رصيده الى 19 نقطة في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الاهداف عن أستراليا الثالثة التي ستخوض ملحقا قاريا ضد سوريا، علما أن اليابان (20 نقطة) كانت قد ضمنت تأهلها سابقا.



وأصبح المنتخب السعودي ثامن المنتخبات التي ضمنت مقعدها في المونديال الروسي حيث لحق بمنتخبات روسيا (البلد المضيف) والبرازيل واليابان وإيران والمكسيك وبلجيكا وكوريا الجنوبية.