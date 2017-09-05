الأخضر السعودي أول المنتخبات العربية في مونديال روسيا

جدة - الرياضية | Tuesday, 05 September 2017 - 22:57 pm

قادت الروح التي لعب بها نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره المنتخب الياباني، والتي كان من المطلوب فيها الفوز ولا غيره، حيث شهد ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في جدة ( الجوهرة ) إعلان التأهل رسمياً من خلال أثمن هدف للمنتخب في مسيرته بتصفيات الصعود لنهائيات كأس العالم 2018م في روسيا.



وأعلن الأخضر السعودي نفسه كأول منتخب عربي يصل في نهائيات 2018 إلى كأس العالم 2018 في روسيا.