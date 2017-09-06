ولي العهد أمر بصرف مكافآت خاصة

عبدالغني عوض | Wednesday, 06 September 2017 - 00:00 am

هنأ محمد بن عبد الملك آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة القيادة السعودية والشعب السعودي بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وقال: "رجالنا داخل الملعب رفعوا رؤوسنا بما قدموه من بذل وعطاء ونتيجة، وما أنجز هو ثمرة عمل طويل، وأقدم الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على متابعته الدائمة وحرصه على تهيئة أفضل السبل للجمهور السعودي من خلال شرائه كل تذاكر المواجهة الحاسمة".

وأضاف: "شاهدنا في المدرج أكثر من 62 ألف مشجع سعودي، وما تحقق اليوم من انتصار وفرحة هو أبسط هدية تقدم للشعب السعودي بعد أن صبر لمدة 12 عاماً بعيداً عن كأس العالم، لقد عدنا مجدداً، والتأهل للمونديال هو بداية المشوار لقادم أجمل".

وأشار آل الشيخ إلى أن ولي العهد أمر بصرف مكافآت خاصة لأعضاء المنتخب بعد تأهلهم للمونديال وسيتم الإعلان عنها قريباً.