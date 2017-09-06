مارفيك: المدرجات ساعدتنا على الحسم

عبدالغني عوض | Wednesday, 06 September 2017 - 00:00 am

هنأ وحيد خليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب الياباني نظيره السعودي بالانتصار البارحة والتأهل إلى كأس العالم في روسيا 2018

وقال المدرب البوسني الأصل والفرنسي الجنسية في المؤتمر الصحفي: "أشعر بمرارة الهزيمة، اللقاء جمع بين أقوى فريقين في القارة، أشركنا اللاعبين الجاهزين، لأننا كنا نريد تحقيق الانتصار ولكن أجواء الملعب كانت صعبة والفريق السعودي لعب بقوة بدنية هائلة، وهذا الأمر كان حاسماً، والشيء الجيد امتلاكنا لصف ثان جيد".

وأضاف: المعنويات العالية لدى المنتخب السعودي ساعدتهم في دخول اللقاء بشكل مريح لا سيما بعد معرفتهم بنتيجة لقاء أستراليا وتايلاند".

من جهة أخرى، أهدى الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر التأهل إلى الشعب السعودي الذي يعشق كرة القدم بشكل كبير، وقال: "أشكر المشجعين الذين دائما ما يحضرون للملعب لكي يساندونا، ولو كان الملعب يتسع لـ 100 ألف مشجع لامتلأ عن بكرة أبيه".

وأضاف: "منتخب اليابان قوي للغاية، وفي الشوط الثاني تفوقنا عليهم وكنا الأفضل، في الشوط الأول كنا سيئين في الاختراق الهجومي، صححنا ذلك بإشراك فهد المولد في الجناح الأيسر، ووضعنا نواف العابد في المقدمة وأسفر ذلك عن تسجيلنا للهدف الوحيد".

واختتم مارفيك حديثه قائلا: "الأهم هو التأهل للمونديال، وعن تجديد عقده رفض الهولندي الحديث عنه، مبيناً أنه سيتحدث عن ذلك لاحقاً".