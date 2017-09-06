الإنجاز امتداد لجهد إدارة عيد

| Wednesday, 06 September 2017 - 03:31 am

أبدى عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، سعادته بتأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، بعد فوزه المثير أمس على نظيره الياباني بهدف نظيف.

وقال: "الحمد لله على تحقيق هذا الإنجاز للوطن، وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وإلى ولي عهده الأمين، وكذلك إلى اللاعبين والجماهير ووسائل الإعلام وإلى أعضاء الاتحاد السعودي وإلى كل شخص عمل لهذا الإنجاز".

وأضاف: "لا يمكن أن أستطيع وصف فرحتي الكبيرة بما تحقق، وهذا الإنجاز يأتي مواصلة للعمل الذي قام به أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي السابق وأعضاء إدارته، ولا يمكن أن ننسى ما قدموه في تلك الفترة".

وتابع: "الوطن يستحق أن نعمل من أجله، ومهما فعلنا لا يمكن أن نفيه حقه، وبإذن الله سيبدأ العمل من الآن لكأس العالم في روسيا".