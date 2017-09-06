الأخضر أينع.. وفي “الجوهرة” أبدع

عبدالغني عوض | Wednesday, 06 September 2017 - 00:00 am

عاد الأخضـــــر الســــــعودي إلى المشاركة في نهائيـــات كــأس العالم بعد غياب 12 عاماً، عقب فوزه أمس على المنتخب الياباني 1ـ0، في المباراة التي جرت بينهما بملعــــب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ختام مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا ليرافق المنتخب السعودي نظيره الياباني إلى المونديال.

سجل فهد المولد هدف الفوز في الدقيقة 62 بحضور 62126 ألف متفرج يتقدمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

شوط متكافئ

بدأ مارفيك المباراة بطريقة 3/2/4/1 بتأخر سلمان الفرج وعبد الله عطيف أمام الخط الخلفي مع تقدم الثلاثي تيسير الجاسم من الناحية اليمني ويحيى الشهري من الجهة اليسرى ونواف العابد من العمق، ولجأ لاعبو الأخضر إلى الهدوء الملحوظ في التمرير وصل في بعض الأحيان إلى بطء شديد في التحضير من الخلف إلى الأمام، في الوقت الذي لعب وحيد خليلوزيتش بطريقة 4/5/1 بالضغط المبكر على حامل الكرة لإجبار المنتخب السعودي على التراجع إلى الخلف مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي كادت أن تقلب موازين المباراة عندما سدد أوكازاكي رأسية قوية أنقذها ياسر الشهراني قبل أن تتجاوز خط المرمى.

شوط التأهل

تغير الحال في الشوط الثاني، وبدأ المنتخب السعودي بنشاط ملحوظ وتقدم إيجابي في الثلث الهجومي، لاسيما بعد مشاركة فهد المولد بدلاً من محمد السهلاوي ليزيد من فاعلية الهجوم، وكاد المولد أن يحرز هدفاً عندما استخلص الكرة من جوتوكو وانفرد تماماً بالمرمى لكن كاواشيما يحولها إلى ركنية، ويتخلى الأخضر عن أسلوبه الدفاعي وانطلق إلى الأمام رغبة في تسجيل هدف التأهل وبالفعل يتحقق المراد عندما استغل فهد المولد تمريرة نواف العابد ليطلق صاروخاً يسكن شباك المنتخب الياباني ليعلن الأخضر عن نفسه ويسيطر على زمام المباراة تماماً على الرغم من خروج أسامة هوساوي مصاباً ونزول معنز هوساوي لينجح الدفاع السعودي في إغلاق كل الطرق إلى شباك المعيوف ويفتح طريقاً جديداً إلى موسكو 2018.