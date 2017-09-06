الأوزبكي قاد مواجهة التأهل بنجاح

الرياض ـ الرياضية | Wednesday, 06 September 2017 - 00:00 am

أكد ســعد الكثيري، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية"، أن حكـــم مواجهة منتخبي السعودية واليابان الأوزبكي فالنتين قاد مواجهة صعبة ومن العيار الثقيل وبنجاح تام.

وقال: "على الرغم من صعوبة المباراة، كونها مباراة تأهل وبين بطل المجموعة ووصيفه، إلا أن الحكم قادها إلى بر الأمان".

5 لا وجود لركلة جزاء لمنتخب اليابان، وقرار استمرار اللعب قرار صحيح.

6 تسلل على مهاجم منتخب اليابان، والقرار صحيح من المساعد الثاني.

19 إنذار مايا يوشيدا، والقرار صحيح لمنعه هجمة واعدة بعد اعتراض محمد السهلاوي.

45 الوقت المحتسب بدل ضائع ثلاث دقائق، وتقدير صحيح من الحكم.

45 تسلل على مهاجم منتخب اليابان، والقرار صحيح من المساعد الثاني.

45 تسلل على مهاجم المنتخب السعودي، والقرار صحيح من المساعد الأول.

54 تسلل على مهاجم منتخب اليابان، والقرار صحيح من المساعد الأول.

63 هدف المنتخب السعودي الأول صحيح.

63 إنذار لاعب المنتخب السعودي فهد المولد، قرار صحيح.

90 الوقت بدل الضائع أربع دقائق، تقدير صحيح من الحكم.