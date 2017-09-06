رئيس وزراء البحرين يهنئ ولي العهد ببلوغ الأخضر مونديال روسيا

واس | Wednesday, 06 September 2017 - 14:44 pm

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018م بعد فوزه على المنتخب الياباني اليوم في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعبر سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين في برقيته عن تقديره الكبير لما أبداه المنتخب السعودي من مستوى رفيع وأداء مشرف في التصفيات الآسيوية، متمنيًا لمنتخب المملكة العربية السعودية ة كل التوفيق والنجاح في نهائيات كأس العالم.