أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بإنجاز الأخضر

واس | Wednesday, 06 September 2017 - 15:27 pm

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي تستضيفه روسيا الإتحادية. وأشاد سموه بالأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبو منتخب السعودي وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود التي قام بها مسؤولو وإداريو المنتخب والمؤازرة الكبيرة للجمهور الرياضي السعودي لمنتخبه والوقوف بجانبه مما أسهم في تحقيق هذا الفوز متمنياً سموه للمملكة العربية السعودية وشعبها كل التقدم والازدهار.