"الاستقرار" قاد الأخضر إلى المونديال العالمي

الرياض - أحمد العمار | Wednesday, 06 September 2017 - 16:57 pm

حصدت السعودية ثمار الإبقاء على الهولندي بيرت فان مارفيك في منصبه كمدرب للمنتخب السعودي الأول لأكثر من عامين عن طريق انتزاع بطاقة العودة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 2006.



وبعد الغياب عن آخر نسختين لكأس العالم والاستعانة بعدد كبير من المدربين الأجانب والمواطنين ضمنت السعودية التأهل للمرة الخامسة بعد فوز بشق الأنفس بنتيجة 1-صفر أمام اليابان أمس الثلاثاء.



ورفعت السعودية، التي كانت قد خسرت في الجولتين الماضيتين، رصيدها إلى 19 نقطة من عشر مباريات وتقدمت بالأهداف على أستراليا، التي ستخوض الملحق الآسيوي، بينما تتأخر بنقطة وحيدة عن اليابان التي ضمنت في وقت سابق الظهور في روسيا العام المقبل.



ومن غير المعتاد في الملاعب العربية بصفة عامة، وفي السعودية بصفة خاصة، الإبقاء على مدرب المنتخب طوال هذه الفترة لكن وجود فان مارفيك منح الفريق استقرارا فنيا انعكس على النتائج.



وقال فان مارفيك الذي قاد هولندا للوصول إلى نهائي كأس العالم 2010 "أوجه التهنئة للشعب السعودي على التأهل وهذه الجماهير جعلتني أتذكر الجماهير الهولندية.. شاهدنا أعدادا كبيرة تريد دخول ملعب اللقاء ولم تستطع".



وأضاف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام محلية "في المعتاد نتحدث عن تحليل المباريات لكن هذه المرة نحن أمام موقف مختلف.. نجحنا في الفوز في أهم المباريات.. وحسمنا التأهل إلى كأس العالم".



وتولى فان مارفيك قيادة السعودية في أغسطس 2015، وبات من أطول المدربين بقاء في هذا المنصب، رغم أنه لم يكن يحظى بشعبية كبيرة في بداية عمله بسبب أسلوبه الخططي المتحفظ بعض الشيء.



لكن مع استمرار النتائج الإيجابية وتصدر المرحلة السابقة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم على حساب الإمارات حصل فان مارفيك على دفعة مهمة من الثقة.