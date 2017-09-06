دياز يهنئ السعوديين بتأهل الأخضر إلى المونديال

الرياض - الرياضية | Wednesday, 06 September 2017 - 17:56 pm

قدم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الهلال مباركته للجماهير السعودية عقب تأهل المنتخب السعودي يوم أمس إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد تغلبه على اليابان بهدف دون مقابل عن طريق اللاعب فهد المولد.



وذكر مدرب الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"سعيد لوصول المنتخب السعودي إلى المونديال 2018".



وكان الأخضر تأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2006، بعد فوزه على ضيفه الياباني 1- صفر الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) في ختام مباريات الجولة الأخيرة من الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا الى مونديال 2018.