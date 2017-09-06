الأرجنتين تعاني وكبار أوروبا يطرقون أبواب المونديال

برلين - الألمانية | Wednesday, 06 September 2017 - 18:19 pm

فيما واصل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ، الحائز على لقب كأس العالم مرتين سابقتين ، معاناته في التصفيات المؤهلة للنسخة الجديدة من البطولة والمقررة في روسيا منتصف العام المقبل ، شق عدد من المرشحين الآخرين لبلوغ النهائيات طريقهم بنجاح إلى البطولة قبل إسدال الستار على التصفيات.



واقتربت عدة منتخبات آخرى بشكل كبير من النهائيات حيث تتأهب للتأهل رسميا خلال الجولة التالية من التصفيات في أكتوبر المقبل.



وكان المنتخب الألماني حامل اللقب من بين المنتخبات التي قطعت شوطا كبيرا على طريق التأهل فيما لا يزال طريق التانجو الأرجنتيني محفوفا بالمخاطر.



وسقط المنتخب الأرجنتيني ، الفائز باللقب في 1978 بالأرجنتين و1986 بالمكسيك ، في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه الفنزويلي مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) في الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال الروسي.



ويتذيل المنتخب الفنزويلي جدول التصفيات كما فقد أي فرصة في التأهل للمونديال لكنه فجر المفاجأة في مباراة التانجو الأرجنتيني وانتزع نقطة التعادل ليظل المنتخب الأرجنتيني في المركز الخامس الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا أمام بطل تصفيات اتحاد أوقيانوسية على بطاقة تأهل أخرى للمونديال بعيدا عن بطاقات التأهل الأربعة المباشرة لقارة أمريكا الجنوبية.



وأصبح المنتخب البلجيكي أول المتأهلين من القارة الأوروبية عبر التصفيات وثاني المنتخبات الأوروبية التي حجزت مكانها في المونديال حيث سبقه المنتخب الروسي بلا تصفيات نظرا لكونه منتخب البلد المضيف.



كما حجز المنتخب المكسيكي أولى بطولات التأهل من اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) .



كما لحق منتخبا السعودية وكوريا الجنوبية بمنتخبي اليابان وإيران ليكتمل رباعي التأهل المباشرة من القارة الأسيوية فيما يخوض منتخبا أستراليا وسوريا دورا فاصلا فيما بينهما ليصعد الفائز منهما في هذا الدور إلى مقابلة الفائز بالمركز الرابع في تصفيات اتحاد كونكاكاف على بطاقة تأهل أخرى للمونديال.



وحتى الآن ، لم تحسم أي من بطاقات التأهل من القارة الأفريقية فيما توج المنتخب النيوزيلندي بطلا لتصفيات اتحاد أوقيانوسية على حساب جزر سولومون لينتظر الفائز بالمركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي هذا المركز حاليا بفارق الأهداف فقط خلف بيرو قبل مباراتهما سويا في الجولة المقبلة من التصفيات علما بأن المنتخب الأرجنتيني سينهي مسيرته في التصفيات بعدها بمواجهة نظيره الإكوادوري.



وتراجع منتخب تشيلي ، حامل لقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) ، إلى المركز السادس بجدول التصفيات قبل مباراتيه المرتقبتين أمام الإكوادور والبرازيل في الجولتين الأخيرتين من التصفيات.



وقال خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني : "بدأ المنتخب الفنزويلي في التألق وفرض هيمنته عندما أدرك أننا لا نستطيع إيقافه... تركنا فرصة رائعة تفلت من أيدينا. هذه هي كرة القدم ، وهذا أمر ممكن الحدوث".

وأضاف : "الشيء المهم هو أننا جميعا نحاول. ولهذا ، سيتأهل المنتخب الأرجنتيني لكأس العالم".

ويحتل منتخبا أوروجواي وكولومبيا المركزين الثاني والثالث على الترتيب فيما يحتل منتخبا باراجواي والإكوادور المركزين السابع والثامن على الترتيب.



وخرج منتخبا بوليفيا وفنزويلا من دائرة المنافسة على فرص التأهل للنهائيات بغض النظر عن نتائج الجولتين الأخيرتين.

وفي أوروبا ، يستطيع المنتخب الألماني (مانشافت) حجز مكانه في النهائيات من خلال التعادل فقط مع مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية الشهر المقبل.

وقال يواخيم لوف المدير الفني للمانشافت : "الآن ، سيكون هناك استعراضا قويا بيننا وسيكون ممتعا خاصة وأن منتخب أيرلندا الشمالية ضمن على الأقل المشاركة في الملحق الأوروبي الفاصل".



كما اقتربت منتخبات فرنسا وسويسرا وصربيا وبولندا وإنجلترا وإسبانيا بشكل كبير من النهائيات.

وما زال الصراع مشتعلا في المجموعة التاسعة حيث يقتصر الفارق بين منتخبات كرواتيا وأيسلندا وتركيا وأوكرانيا على نقطتين فحسب.

ويتأهل أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات التسع إلى النهائيات مباشرة فيما تخوض أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثاني دورا فاصلا لتحديد بطاقات التأهل الأربع الأخرى لأوروبا إلى النهائيات.



وشق المنتخب الكوري الجنوبي ، بقيادة مديره الفني الجديد شين تاي يونج ، طريقه إلى النهائيات للمرة التاسعة على التوالي بعد تعادلين سلبيين كان أحدثهما مع مضيفه منتخب أوزبكستان أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية عن شين قوله : "مستقبل كرة القدم في كوريا الجنوبية كان على المحك. وكنا نعلم ما سيحدث لو لم يتأهل الفريق لكأس العالم... ما من أحد يمكنه تغيير فريق في يوم واحد... ولكنني أثق الآن في قدرة الفريق على تحسين وتطوير مستواه بعد التأهل لكأس العالم".



واحتاج المنتخب السوري إلى هدف في الوقت بدل الضائع ليتعادل مع نظيره الإيراني أمس الثلاثاء ويضرب موعدا مع أستراليا في الدور الأسيوي الفاصل.



وفي ظل الأوضاع الصعبة في سورية ، لن يستطيع المنتخب السوري استضافة نظيره الأسترالي على ملعبه. ولهذا سيخوض المباراة الأولى في ماليزيا في الخامس من أكتوبر المقبل ثم يحل بعدها بخمسة أيام ضيفا على أستراليا إيابا.

وكان المنتخب السعودي حجز بطاقة التأهل المباشر الثانية من المجموعة الثانية بالدور النهائي في التصفيات الأسيوية على حساب نظيره الأسترالي بعدما تغلب الأخضر السعودي على نظيره الياباني بهدف نظيف سجله البديل فهد المولد في الشوط الثاني من مباراتهما أمس.



وضمن المنتخب المكسيكي التأهل للنهائيات بالتغلب على بنما يوم الجمعة الماضي فيما لا يزال المنتخب الأمريكي يعاني في تصفيات الكونكاكاف حيث تعادل أمس مع منتخب هندوراس.



وضمن المنتخب الكوستاريكي بشكل هائل التأهل إلى النهائيات حيث يحتل المركز الثاني في التصفيات فيما تحتل منتخبات بنما والولايات المتحدة وهندوراس المراكز الثلاثة التالية برصيد عشر نقاط لبنما وتسع نقاط لكل من المنتخبين الأمريكي والهندوراسي قبل الجولتين الأخيرتين من التصفيات.



ويستضيف المنتخب الأمريكي نظيره البنمي في مواجهة ينتظر أن تكون حاسمة في الجولة المقبلة من التصفيات الشهر المقبل.