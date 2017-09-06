عموري ومبخوت: مبروك لمنتخبنا السعودي التأهل إلى المحفل العالمي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 06 September 2017 - 18:20 pm

قدم عمر عبد الرحمن "عموري"، وعلي مبخوت لاعبا المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، المباركة للشعب السعودي، بمناسبة تأهل الأخضر لمونديال روسيا 2018، بعد فوزه يوم أمس الثلاثاء على المنتخب الياباني 1-0 سجله فهد المولد.



وذكر النجم الإماراتي "عموري" عبر صفحته الرسمية بتويتر: " ألف ألف مبروك لمنتخبنا السعودي التأهل إلى روسيا 2018".



فيما كتب علي مبخوت:" أفرحتنا وأسعدتنا يا الأخضر،، مبروك لمنتخبنا السعودي التأهل لكاس العالم".



وبات الأخضر السعودي أول منتخب عربي يحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم، ورابع المنتخبات الآسيوية برفقة اليابان وكوريا الجنوبية وإيران.