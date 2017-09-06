خربين والسومة يغيبان عن الهلال والأهلي

الرياض - الرياضية | Wednesday, 06 September 2017 - 19:46 pm

من المنتظر أن يغيب الثنائي السوري عمر خربين وعمر السومة عن مواجهات الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي، حيث يغيب عمر خربين عن الهلال في مباراته أمام الرائد، والتي ستقام يوم 12 أكتوبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، كما يغيب الآخر عمر السومة عن مواجهة فريقه الأهلي أمام الشباب على ملعب الأخير في يوم ذاته، نظراً لارتباطهم مع منتخب بلادهم في مباراتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 أمام المنتخب الأسترالي يوما 5 و 10 أكتوبر المقبل.



وبات الأخضر السعودي أول منتخب عربي يحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم، ورابع المنتخبات الآسيوية برفقة اليابان وكوريا الجنوبية وإيران.