برنامج تأهيلي مكثف لعموري قبل ملاقاة الهلال

الرياض- أحمد بن ردين | Wednesday, 06 September 2017 - 20:40 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي مساء اليوم تحضيراته لمواجهة الهلال يوم الإثنين المقبل، حيث ركز الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين على تطبيق التمارين المخصصة للمدافعين والمهاجمين.



وشهدت تدريبات نادي العين مشاركة المحترف السويدي ماركوس بيرغ، بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018م.



وانخرط الثنائي عمر عبدالرحمن وإسماعيل أحمد في تدريبات منفردة ضمن البرنامج التأهيلي للاعبين استعداداً لمواجهة الهلال المقبلة في العاصمة السعودية الرياض ضمن إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.