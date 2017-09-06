إصابة دي ماريا تبعده عن الملاعب ثلاثة أسابيع

الفرنسية - الرياضية | Wednesday, 06 September 2017 - 22:12 pm

يواجه الجناح الأرجنتيني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي انخل دي ماريا، احتمال الابتعاد لأسابيع بعد تعرضه لاصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال مباراة منتخب بلاده مع فنزويلا أمس الثلاثاء ضمن تصفيات مونديال 2018، بحسب وسائل إعلام أرجنتينية.





ونقل موقع "غول" الإلكتروني عن أعضاء في الجهاز الطبي للمنتخب الذي تعادل 1-1 مع ضيفته فنزويلا، أن اللاعب الذي طلب استبداله في الدقيقة 25، يعاني من "ألم عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر"، دون الاشارة إلى مدة غيابه المحتملة.





وكتبت صحيفة "أولي" الأرجنتينية أن دي ماريا تعرض لتمزق في فخذه الأيسر سيبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل.





وفي تصريحات اليوم الأربعاء، أكد مدرب باريس سان جرمان الأسباني أوناي إيمري غياب دي ماريا عن اللقاء المقبل للفريق في الدوري.





وقال "اللاعبون الذين سيصلون اليوم (...) هم البرازيليون و(الإيطالي) ماركو فيراتي".





أضاف "غداً (الخميس) يصل الأرجنتينيون و(الأوروغوياني) إدينسون كافاني اليوم، اصابة دي ماريا أمس هي أسوأ ما حصل" خلال فترة الاستراحة المخصصة للمباريات الدولية.





وكان الأرجنتيني البالغ 29 عاماً انضم الى نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2015، وشارك في المباريات الأربع الأولى لناديه هذا الموسم كأساسي. إلا أن مركزه في التشكيلة قد يصبح مهدداً بعد قدوم كيليان مبابي من موناكو بطل الدوري، والذي قدم رسمياً الأربعاء.