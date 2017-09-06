اتحاد القدم يرغب في تجديد عقد مارفيك

الألمانية - الرياضية | Wednesday, 06 September 2017 - 22:18 pm

أكد طارق كيال المشرف على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أنه من أنصار التجديد مع الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للفريق، حفاظاً على الاستقرار الفني ولعدم المجازفة قبل مشاركة المنتخب الأخضر بنهائيات كاس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل.





وتأهل المنتخب السعودي للمرة الخامسة للمونديال، بعد أن تغلب أمس الثلاثاء على ضيفه المنتخب الياباني بهدف نظيف، في ختام مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.





أوضح كيال في حديث إعلامي أن فان مارفيك مدرب احترافي من الطراز الأول.





وأضاف كيال "فان مارفيك رجل انضباطي صارم، وعملي من الدرجة الاولى، ويهتم بكافة التفاصيل وهذا سر نجاحه، إضافة لوجود مساعدين برفقته بنفس الكفاءة، اتمنى استمراره حقاً، ولكن الأمر بيد رئيس اتحاد الكرة عادل عزت الذي يتولى ملف التفاوض".





وتابع " هناك رغبة حقيقية في الإبقاء على فان مارفيك، وتفاصيل التعاقد والشروط ستحدد ذلك".





يذكر أن عقد فان مارفيك قد انتهى رسمياً بعد نهاية مباراة اليابان الأخيرة.





وتناول كيال الأسبوع العصيب، الذي سبق لقاء اليابان، خاصة بعد خسارة المنتخب السعودي 2-1 أمام مضيفه منتخب الإمارات في الجولة السابقة.





وأشار كيال "عملنا خطة دقيقة جداً لعزل المنتخب عن كافة الأجواء الخارجية، وأوقفنا كل تواصل اللاعبين الإعلامي، وأدينا تدريباتنا بمعزل عن الجميع وبتركيز عال، وأرجعنا لاعبينا لأجواء التأهل الحقيقية".





أردف كيال "كان لدينا ثقة عالية بتجاوز اليابانيين، خاصة بعد فوز أستراليا على تايلاند بفارق هدف وحيد، وهو ما يعني أن فوزنا بأي نتيجة سيؤهلنا لروسيا، وعاهدنا اللاعبون على التأهل وفعلوا ذلك بجدارة".





ورحب كيال بكل الانتقادات التي طالت المنتخب سابقاً، حيث قال " رحم الله من أهدانا عيوبنا، والصحافة والجماهير كانت تزيد من حماسنا وليس لدينا أي تحسس من النقد".