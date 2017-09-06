تركي آل الشيخ يقدم الشكر للقيادة بعد تعيينه رئيساً لهيئة الرياضة

واس - الرياضية | Wednesday, 06 September 2017 - 22:58 pm

رفع تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. وأبدى عبدالمحسن آل الشيخ فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، ويعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن الغالي.



ونوه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الرياضة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.