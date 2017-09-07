اختتام فعاليات مهرجان البطل

تبوك ـ واس | Thursday, 07 September 2017 - 00:00 am

اختتمت في مدينة تبوك أمس الأول فعاليات "البطل"، الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في متنزه الأمير فهد بن سلطان، وشمل 20 فعالية ترفيهية ورياضية، إضافة إلى مسرح الفعاليات وهدايا وجوائز للمتسابقين والحضور، واستمرت طيلة أيام العيد الثلاثة.

وأوضح عبد الرحمن الزويدي مشرف الفعاليات في المهرجان، أن الفعاليات كانت مليئة بالمرح والإثارة، حيث اقتصرت المنافسة فيها بين أفراد الأسرة الواحدة، وتم توزيع الهدايا التذكارية والقيمة على الجمهور، واشتملت الفعاليات على لعبة الرماية والكرة العملاقة "Giant Ball" ولعبة المرمى، إضافة إلى المسرح الذي نفذ 20 عرضًا يوميًّا من الألعاب الاستعراضية والمسابقات وعروض "ستاند اب" كوميدي. كما تم إنشاء القرية المرورية وهي عبارة عن قرية بنيت على مساحة 300 متر مربع، وصممت خصيصًا للأطفال من عمر عامين حتى 8 أعوام، خاضوا فيها تجربة قيادة السيارات الصغيرة في جو من المرح والمتعة مع عائلاتهم.