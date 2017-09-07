مشروعات عملاقة.. وشعيرة ميسرة

| Thursday, 07 September 2017 - 00:00 am

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار في مكتبه بالإمارة أمس، نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني.

وقدم أمير منطقة تبوك شكره لجميع العاملين بالمنفذ، معرباً عن سعادته بنجاح موسم حج هذا العام وعلى ما شاهده من جهود من جميع العاملين في مدينة الحجاج لخدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين منفذ حالة عمار، مؤكداً مواصلة الجهود لتسهيل أمور الحجاج أثناء مغادرتهم.