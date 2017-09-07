طيران الأمن يبدأ المرحلة الثالثة

| Thursday, 07 September 2017 - 00:00 am

بدأت القيادة العامة لطيران الأمن تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة مشاركتها في مهمة حج هذا العام في منطقة المدينة المنورة، التي تشمل تحريك طائرات مساندة إلى المدينة المنورة مع تحرك الحجاج بعد أداء مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وعودتهم إليها.

وبين اللواء الطيار محمد الحربي القائد العام لطيران الأمن أن المرحلة الثالثة من خطة طيران الأمن لحج هذا العام بدأت فعلياً في منطقة المدينة المنورة، حيث تم تحريك طائرات مساندة إليها تستبق تحرك الحجيج بعد أداء مناسك الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إليها.