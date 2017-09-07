ضيوف الملك يرفعون التهاني بمناسبة نجاح الحج

مكة المكرمة ـ واس | Thursday, 07 September 2017 - 00:00 am

رفع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح موسم الحج وتأدية الحجاج المناسك بكل يسر وسهولة.

وأكدوا أن النجاحات التي تحققت هذا الموسم هي امتداد لنجاحات سابقة جسدتها القيادة الحكيمة للمملكة، التي جعلت في مقدمة أولوياتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، مقدمةً الغالي والنفيس في سبيل ذلك، منوهين بجهود رجال الأمن في انسيابية الحج ما كان له بالغ الأثر في الراحة في التنقلات، وتأدية المناسك بطمأنينة ويسر.

وأعرب الضيوف عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على استضافتهم ضمن البرنامج لحج هذا العام، مؤكدين أن البرنامج يحظى بتقدير جميع المسلمين.