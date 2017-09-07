ربع مليون أضحية في مكة

| Thursday, 07 September 2017 - 00:00 am

تابعت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة جميع أعمالها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث كانت الأمانة قد هيأت جميع المسالخ الموجودة بنطاق العاصمة المقدسة، ورفعت من درجة جاهزيتها وطاقتها الاستيعابية، مع تطبيق جميع النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن عدد المذبوحات منذ بداية اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وحتى يوم أمس الأول بلغ (247.590) رأساً من الأغنام، في حين تم إعدام نحو (8) رأس بعد الكشف البيطري عليها وظهور عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في جميع المسالخ الموجودة بمكة المكرمة.