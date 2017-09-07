هاشتاق وجه السعد يخطف الأضواء في وسائل التواصل

الرياض - مازن العسرج | Thursday, 07 September 2017 - 00:00 am

تحول موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى حالة فرح كبيرة، بعد تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة 2018 في روسيا، إثر فوزه على اليابان 1-0 أول أمس الثلاثاء في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وسجلت الهاشتاقات في تويتر وجود 12 هاشتاقا يتغنى بتأهل الأخضر، أبرزها هاشتاق #وجه_السعد، في إشارة إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، عبر من خلاله المغردون عن سعادتهم بتأهل الأخضر، مؤكدين أن حضور الأمير محمد بن سلمان يؤكد دعم القيادة وحرصها على الرياضة والشباب.

وكتب الفنان ماجد المهندس في حسابه الشخصي تغريدة قال فيها "ألف مبروك تأهل منتخبنا السعودي إلى نهائيات كأس العالم في روسيا بحضور وجه السعد الأمير محمد بن سلمان، كما شارك الفنان عبدالمجيد عبدالله بتغريدة قال فيها ‏"إنتي مامثلك بهالدنيا بلد، والله مامثلك بهالدنيا بلد" وأرفق الفنان راشد الماجد أغنية له فرحاً بتأهل الأخضر، وبين سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي في تغريدة له قال فيها: ‏ألف مبروك لمنتخبنا. ألف أهلًا وسهلًا بـ #وجه_السعد الأمير محمد بن سلمان، الذي أصر على حضور المباراة ومساندة المنتخب رغم أشغاله الكثيرة.