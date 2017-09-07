الطائر الأزرق يكتسي اللون الأخضر

| Thursday, 07 September 2017 - 00:00 am

حملت تغريدات لاعبـي المنتخــب الســــعودي الأول لكرة القدم، والأندية السعودية ومشاهير الرياضـة والفـــن والحسابات الرسمية، التبريكات والتهاني للأخضــر على الإنجاز التاريخي، عقب الفوز على اليابان أمس الأول وتأهلهم إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

ورفع المغردون التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين على ما تحقق من إنجاز، كما هنأوا كل من ساهم في تحقيقه من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وجماهير.



الأندية السعودية

نادي النصر نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة لمحمد السهلاوي مهاجم المنتخب، وعلق عليها قائلاً: "فخورون في نادي النصر بما قدمه الهداف محمد السهلاوي بتسجيل 16 هدفا في التصفيات الآسيوية ومساهمته في تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم".

كما نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي بياناً رسمياً للأمير خالد بن عبدالله عضو شرف النادي، يهنيء السعودية قيادة وشعباً بالتأهل إلى مونديال روسيا.



أبيات ملكية

الأمير عبدالرحمن بن مساعد عضو شرف نادي الهلال ورئيسه السابق، نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر، تصميماً لصورة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أثناء حضور مواجهة الأخضر أمام اليابان، واحتفاله بالفوز، وكتب بيت شعر شهير له، قال فيه: "فلم يترك الرايات حتى تسعودت ولم يترك الإعجاز حتى تسعودا".



تهنئة دبلوماسية

وزارة الخارجية السعودية عبر الحساب الرسمي، نشرت تغريدة قالت فيها: " شباب السعودية قوة الوطن الأعظم وبهم تتحقق الرؤى والآمال والإنجازات".



تغريدات أمريكية

غرد موقع شبكة الأخبار الأمريكية CNN عبر الحساب الرسمي للشبكة قائلا: "السعودية تعود للمونديال.. الأخضر أول منتخب عربي في كأس العالم 2018"



شكراً لمن دعم

قدم لاعب وسط المنتخب السعودي نواف العابد عبر حسابه على تويتر التهنئة بالتأهل، وغرد قائلاً: "أسمى التهاني لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله، وللشعب السعودي هذا الإنجاز، ألف مبروك لإخواني اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارة، شكراً لكل من دعم وتواجد بالمدرجات طوال فترة التصفيات، الحمد لله على ماتحقق"، كما غرد زميله سلمان الفرج عبر حسابه في تويتر: "الحمد لله على توفيقه، حمداً لله على هذا الإنجاز، أرفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مبروك لوطني، مبروك لإخواني اللاعبين"



جميع من شارك

عبدالله المعيوف حارس الأخضر غرد عبر حسابه بالقول: "الحمد لله ألف ألف مبروك لجمهورنا السعودي التأهل، تستاهلون روسيا 2018"، كما غرد سالم الدوسري لاعب وسط الأخضر عبر حسابه قائلاً: "اللهم لك الحمد على هذا الإنجاز، نبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي وجميع من شارك في هذا الإنجاز من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية".

\

العمران يهنئان

عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم غرد عبر حسابه في تويتر: "ألف مبروك للأخضر التأهل.. تستاهلون والفأل لمنتخبنا إن شاءالله"، وفي المقابل غرد أيضاً مواطنه عمر خربين لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم قائلاً: "ألف مبروك للمنتخب السعودي تأهله إلى كأس العالم بالتوفيق يا أبطال"



المحترفون يغردون

العماني علي الحبسي حارس فريق الهلال الأول لكرة القدم غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "بالإصرار وبعقلية الكبار، الأخضر يعود إلى المونديال في ليلة فرح عربية بطلها فهد المولد"، وأيضاً كان الأوروجوياني نيوكلاس ميليسي محترف الهلال، الذي هنأ عبر حسابه في تويتر لاعبي الأخضر والشعب السعودي بالتأهل.



أحلام وبلقيس

الفنانة الإماراتية أحلام هنأت السعوديين بالتأهل عبر حسابها في تويتر، وقالت: "مبروك مبروك شفتوا هذي دعوتي بالفوز، السعودية عز وفخر، السعودية أحبكم"، وأيضاً غردت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في تويتر وقالت: "إخوتي وأصدقائي وأحبتي في السعودية ألف مبروك الفوز والتأهل من القلب مبروك".